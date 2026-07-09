Mehrere Profis werden den HSV in diesem Sommer noch verlassen. Mit den Kandidaten soll nun klar gesprochen werden. Noch haben alle einen Vertrag.

Merlin Polzin im Austausch mit Fábio Baldé. Auf den HSV-Coach wartet in den kommenden Wochen nicht nur auf dem Trainingsplatz viel Arbeit. Witters

Im Kurz-Trainingslager in Dänemark steht für die HSV-Profis nicht nur auf dem Rasen Programm an. Abseits der täglichen Einheiten werden zahlreiche Gespräche geführt – und dabei geht es um die Zukunft gleich mehrerer Spieler. Trainer Merlin Polzin kündigt einen offenen und ehrlichen Umgang an.

Der Kader des HSV wird sich bis zum Ende der Transferperiode noch deutlich verändern. Dazu werden auch mehrere Abgänge gehören. Bei einigen Kandidaten könnte die Entscheidung über die Zukunft bereits in Dänemark fallen. Redebedarf gibt es auf jeden Fall.

Drei HSV-Rückkehrer warten auf ein klares Signal

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Mit Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Joel Agyekum sind drei Profis in Dänemark dabei, die in der vergangenen Saison an andere Vereine verliehen waren. Alle können sich bei einer passenden Perspektive grundsätzlich auch eine Zukunft in Hamburg vorstellen. Die Chancen auf ausreichend Spielzeit dürften dort allerdings für alle überschaubar sein. Für Klarheit muss nun der direkte Dialog sorgen.

Weitere Kandidaten für ein Zukunftsgespräch sind Jean-Luc Dompé, Fabio Baldé und Daniel Elfadli. Dompé will den Verein verlassen, hat aber noch keinen neuen Klub gefunden. Baldé gilt als Verkaufskandidat, allerdings erschweren mehrere Beraterwechsel aktuell die Suche nach einer Lösung. Elfadli war mit seinen Einsatzzeiten und seiner Rolle in der Rückrunde unzufrieden und will jetzt zumindest wissen, wie mit ihm weiter geplant wird. Ebenfalls ein Kandidat für ein Gespräch ist Jordan Torunarigha. Der Verteidiger soll mit einigen Abläufen in der vergangenen Saison nicht immer glücklich gewesen sein.

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Schon nach der letzten Saison gab es Zukunftsgespräche

„Natürlich ist es auch meine Aufgabe, viel zu kommunizieren. Dann geht es nicht nur um private Dinge, sondern auch um Perspektiven. Da nutzen wir jeden Tag“, sagt Polzin über die möglichen Zukunftsgespräche. Gleichzeitig betont der HSV-Coach, dass es schon zum Ende der vergangenen Saison mit einigen Spielern, denen nicht mehr viel Spielzeit garantiert werden kann, einen Austausch gab.

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Um endgültig Klarheit zu schaffen, muss das in Teilen wiederholt werden. Dabei will Polzin auf einen unmissverständlichen Austausch setzen. „Mir ist es wichtig, dass man ehrlich ist und alles klar kommuniziert. Das haben wir so immer getan“, sagt der 35-Jährige. „Sicherlich gibt es Personal, wo noch ein bisschen Dynamik reinkommen wird. Da können die Jungs sich auch darauf verlassen, dass ich dann klar Stellung beziehe und nicht irgendwie schwammig werde.“

Einen konkreten Zeitplan für die Klartext-Gespräche gibt es bisher nicht. Am Ende muss stets für beide Seiten eine passende Lösung gefunden werden. Noch haben alle Kandidaten einen gültigen Vertrag beim HSV und werden zumindest teilweise auch in der Vorbereitung gebraucht.