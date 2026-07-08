Aboubaka Soumahoro reiste nicht mit dem HSV ins erste Trainingslager nach Dänemark, sondern ist für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt worden. Es gibt konkretes Interesse an ihm aus Spanien.

Am Mittwochvormittag machte sich der HSV nach einem gemeinsamen Frühstück im Volkspark auf den Weg ins Kurz-Trainingslager nach Dänemark. Bis Samstag wird Trainer Merlin Polzin mit seiner Mannschaft in Helsingør arbeiten. Kurz vor der Abreise gab es direkt eine Kader-Überraschung: Der nächste Abgang des Sommers steht bevor.

Insgesamt 26 Spieler waren am Mittwoch beim Flug nach Kopenhagen dabei. Darunter befanden sich auch zahlreiche Nachwuchskicker. Am Donnerstag wird mit Nicolás Capaldo ein weiterer Profi in Dänemark zur Mannschaft stoßen. Aboubaka Soumahoro ist bei dem Trip in den Norden hingegen nicht dabei – er ist auf dem Weg in den Süden, genauer: nach Mallorca.

Soumahoro-Leihe nach Frankreich war ein Flop

Anzeige

Der Franzose befindet sich aktuell in Transfer-Gesprächen und wurde deshalb vom HSV freigestellt. Nach seiner missglückten Leihe ohne Einsatz zum französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne soll der Verteidiger erneut verliehen werden.

Das Ziel ist nach MOPO-Informationen wieder das Ausland. Diesmal soll es allerdings nicht nach Frankreich, sondern nach Spanien zum Zweitligisten RCD Mallorca gehen. Die Gespräche laufen, mit einer schnellen Entscheidung noch an diesem Mittwoch ist jedoch nicht zu rechnen.

Anzeige

Das Ziel hinter dem erneuten Leihgeschäft ist klar: Der 21-jährige Defensiv-Allrounder, der im Januar 2025 für gut zwei Millionen Euro vom FC Paris nach Hamburg gewechselt war, soll endlich wieder Spielpraxis bekommen. Beim HSV dürfte das in der kommenden Saison schwierig werden. Sein Vertrag in Hamburg läuft noch bis 2029.