Warmed Omari hat sich beim HSV-Training am Fuß verletzt. Die Untersuchung brachte jedoch Entwarnung. Schon bald soll der Verteidiger zurückkehren.

Rayan Philippe und Warmed Omari auf dem Weg zum ersten HSV-Training der diesjährigen Saisonvorbereitung in Volkspark. Bei der zweiten Einheit war nur noch einer dabei. TimGroothuis

Mit Alexander Røssing-Lelesiit hatte der HSV zum Start der Vorbereitung nur einen verletzten Profi. Der Norweger befindet sich nach seiner Sprunggelenksverletzung aus der Vorsaison im Aufbautraining. Weitere Ausfälle kamen zunächst nicht hinzu. Die ersten Einheiten im Kurztrainingslager in Dänemark überstanden alle Profis ohne Probleme. Zurück in Hamburg hat es nun allerdings Warmed Omari erwischt. Der Verteidiger hatte aber offenbar Glück im Unglück.

Rund 400 Fans waren am Montag beim ersten öffentlichen Mannschaftstraining der diesjährigen Saisonvorbereitung im Volkspark dabei. Zu sehen bekamen sie alle Spieler, die zuvor auch das Trainingslager in Dänemark absolviert hatten. Für Omari endete die Einheit jedoch schmerzhaft: Der Verteidiger verletzte sich am Fuß.

Omari wurde im Athleticum am Volkspark untersucht

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Am Dienstag ging es für ihn deshalb nicht zurück auf den Trainingsplatz, sondern ins Athleticum am Volkspark. Dort wurde der 26 Jahre alte Nationalspieler der Komoren (zwölf Einsätze) gründlich untersucht. Eine schwerwiegende Verletzung wurde dabei nicht festgestellt. Vielmehr war von einer Vorsichtsmaßnahme die Rede. Deshalb setzte Omari auch mit dem Mannschaftstraining aus.

Lange soll die Zwangspause nicht dauern. Geplant ist, dass er in den kommenden Tagen wieder mit dem Team auf dem Platz stehen kann. Das wäre auch wichtig, denn in der Abwehr wird er gebraucht. Offen ist allerdings, welche Position Omari künftig in der HSV-Defensive einnehmen soll.

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Omari hat noch keinen festen Platz in der neuen HSV-Abwehr

Seine bislang besten Spiele für die Hamburger absolvierte Omari als rechter Part einer Dreierkette. Als er in der vergangenen Saison wegen eines Außenbandrisses knapp drei Monate ausfiel, spielte sich Nicolás Capaldo auf dieser Position fest. Omari musste nach seiner Rückkehr auf die linke Seite ausweichen. Dort hat allerdings eigentlich Jordan Torunarigha seinen Stammplatz.

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Nun werden die Karten neu gemischt. Entscheidend dürfte dabei auch sein, welchen zentralen Abwehrspieler der HSV in diesem Sommer als Ersatz für Luka Vuskovic verpflichtet. Klar ist: Omari soll am Ende dabei sein und eine wichtige Rolle übernehmen. Dafür muss er vor allem von weiteren Verletzungspausen verschont bleiben.