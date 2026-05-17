„Können stolz sein“: HSV-Profi schwärmt von der Saison – und fährt jetzt zur WM!

Einige Wochen lang schob Miro Muheim Frust, nachdem er sich Mitte April in Bremen eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte. Doch Ende gut, alles gut: Zum Abschluss in Leverkusen feierte der Schweizer sein Comeback und sendete damit auch ein klares Zeichen an seinen Nationaltrainer Murat Yakin. Der HSV-Verteidiger ist bereit für die WM!

Die wichtigste Botschaft verkündete der HSV-Linksfuß unmittelbar nach der Partie. „Ich fühle mich gut und habe keine Schmerzen“, stellte Muheim fest. Nach 63 Minuten war er für Rayan Philippe in die Partie gekommen und zeigte, dass er wieder auf der Höhe ist. Yakin wird es aus der Ferne verfolgt haben.

HSV-Profi Muheim hielt zuletzt mehrfach Kontakt zu seinem Nationaltrainer

„Wir hatten zuletzt immer wieder Kontakt, natürlich auch wegen der Verletzung“, unterstrich Muheim. Der Verband wisse „Bescheid, dass es mir wieder gut geht“. Und zu seinen WM-Chancen: „Ja, ich hoffe, das klappt. Es war auch das Ziel von mir, jetzt zum Schluss nochmal zum Einsatz zu kommen. Es ist auch für die Nationalmannschaft gut, zu sehen, dass ich wieder spielen kann.“

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HSV-Profi Muheim, seit November 2024 Dauergast bei den Eidgenossen, wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dabei sein, wenn die Schweizer in wenigen Wochen zur WM starten, wo sie in ihrer Gruppe auf Katar (13.6.), Bosnien (18.6.) und Co-Gastgeber Kanada (24.6.) treffen. „Mein Ziel ist es, ein Mehrwert für die Mannschaft zu sein“, sagt der achtfache Nationalspieler. „Natürlich möchte ich gern spielen. Aber am Ende geht es darum, bei der WM bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde.“

Muheim spielt seit bereits fünf Jahren für den HSV

So, wie sie es seit Jahren beim HSV gewohnt sein. In den vergangenen beiden Spielzeiten entwickelte sich Muheim (kam 2021 aus St. Gallen) zum Führungsspieler. Auch nach dem Aufstieg im Vorsommer zählte er in dieser Saison zu den wichtigsten Hamburger Akteuren. 29 Saisoneinsätze (mit vier Vorlagen) dienen als Beleg.

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Auch Muheim ist mit seiner Premieren-Saison im Oberhaus zufrieden. „Es war schon eine sehr besondere Saison“, ließ er wissen. „Wir hatten anfangs Probleme, auch in der Vorbereitung, wegen der vielen Wechsel. Aber die Entwicklung zu sehen, ist wirklich beeindruckend. Klar gab es zwischendurch wieder ein paar Tiefen und dann wieder Höhen. Aber ich glaube, das gehört dazu.“

Muheim freut sich schon auf die nächste Bundesliga-Saison

Muheims Fazit: „Alles in allem können wir extrem zufrieden sein, dass wir schon so früh den Ligaerhalt klar gemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich, wir können auf jeden Fall stolz sein.“ Schon jetzt fiebert er der nächsten HSV-Serie entgegen: „Wir freuen uns auf das zweite Jahr. Wenn wir weiter so arbeiten, so ruhig und klar in den Sachen, wo wir besser werden wollen, dann können wir wieder Schritte nach vorne machen.“ Vorher aber wartet auf Muheim noch eine ganz andere Aufgabe – das größte Turnier seines Lebens.