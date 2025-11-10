HSV-Profi feiert „Hochzeit des Jahres“ – mit ganz strengen Sicherheitsregeln

Seit Monaten schon planen HSV-Torwart Daniel Peretz (25) und seine Verlobte Noa Kirel (24) ihre gemeinsame Hochzeit. Weil nicht nur Nationalkeeper Peretz, sondern vor allem auch Sängerin Kirel ein echter Star in Israel ist, wird in ihrer Heimat bereits von der „Hochzeit des Jahres“ gesprochen. Am Mittwoch ist es nun endlich so weit, bei der großen Zeremonie werden etwa 1000 geladene Gäste erwartet. Dabei laufen die Feierlichkeiten eigentlich schon seit Tagen.

Offiziell startete die Hochzeit der Peretz’ bereits am Sonntag. Einen Tag, nachdem sich der HSV einen Punkt gegen den BVB erkämpft hatte und Peretz erneut nur Zuschauer gewesen war, startete der 25-Jährige mit seiner zukünftigen Frau die traditionelle israelische „Henna“-Zeremonie. Dieses Vorbereitungsritual mit Musik, Tanz und Geschenken soll dem jüdischen Glauben nach die Braut in der Ehe schützen und ihr Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit bringen.

Feierlichkeiten sind auf zwei Tage aufgeteilt

Vor den großen Festlichkeiten am Mittwoch geht es am Dienstag nun weiter mit einer kleineren, privaten Hochzeitsfeier. Die offizielle Zeremonie findet am Dienstag im kleinen Rahmen statt, das Paar hat dafür rund 100 Menschen nach Jaffa – einen Stadtteil der israelischen Großstadt Tel Aviv – eingeladen. Dort werden der HSV-Torwart und seine Verlobte dann vom israelischen Rabbi Israel Meir Lau, dem ehemaligen Oberrabbiner des Landes Israels, getraut.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit von der „kleinen Feier“ nicht zu viel nach außen dringt, gibt es Medienberichten zufolge strenge Regeln. So habe das Brautpaar laut dem lokalen Nachrichtenportal „Jfeed“ seinen Gästen unter anderem ein Handy-Verbot erteilt, um die Privatsphäre zu wahren. Schließlich ist Peretz’ Verlobte Kirel ein noch viel größerer Star als der HSV-Schlussmann, seit sie 2023 beim Eurovision Song Contest (ESC) den dritten Platz belegte. Bei Instagram folgen ihr fast zwei Millionen Menschen.

Strenge Sicherheitsregeln bei Peretz-Feier

Die große Feier einen Tag später mit etwa 1000 Gästen steigt dann im Hilton Hotel in Tel Aviv – dort, wo die HSV-Stars in ihrer bislang letzten Europapokal-Saison 2009/10 beim Auswärtsspiel gegen Hapoel Tel Aviv (0:1) ebenfalls untergebracht waren. Auch hierfür hat das Paar strenge Regeln aufgestellt: Demnach müssen alle Gäste der Feier mindestens 21 Jahre alt sein und beim Einlass einen Ausweis sowie einen Barcode vorzeigen, den sie vorab per SMS zugeschickt bekommen. Für Stimmung sorgt der israelische Star-DJ Itay Galo, der musikalisch schon mehrfach mit Braut Kirel zusammengearbeitet hat.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV überrascht mit Ticketpreisen! Riesiger Fan-Ansturm auf die nächsten Heimspiele

Bei den umfangreichen Planungen wurde das Ehepaar Peretz tatkräftig unterstützt. „Wir planen die Feier zusammen mit unseren Eltern und wir haben auch eine Firma, die das für uns macht“, erzählte Keeper Peretz jüngst der „Bild“. Für die Hochzeitstage bekam der Nationalspieler sogar von Coach Ran Ben Shimon für die anstehende Länderspielpause frei, wurde nicht für das Freundschaftsspiel gegen Litauen (Donnerstag) und das letzte WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien (Sonntag) eingeplant. Israel hat als Dritter der Gruppe I ohnehin keine Chance mehr auf die direkte WM-Qualifikation.