Träume haben aus Daniel Elfadlis Sicht nur einen einzigen Sinn: Sie sind dazu da, um in Erfüllung zu gehen. Unter diesem Motto läuft die gesamte Karriere des 28-Jährigen, der vor dreieinhalb Jahren noch in der Regionalliga Südwest kickte und spät Anlauf auf die Bundesliga nahm. Dort angekommen, hat sich der HSV-Defensivmann binnen kurzer Zeit akklimatisiert und ist unumstrittener Stammspieler. Aber wo soll das noch enden? Die MOPO konfrontierte Elfadli mit zwölf Thesen, zu denen er Stellung nahm. Dabei spricht er über Träume, die noch übrig sind, seine zurzeit auf Eis gelegte Nationalmannschafts-Karriere und ein besonderes Stück Stoff, dessen Besitz eines seiner Saisonziele war.





