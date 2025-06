Wer wird neuer Präsident des HSV und folgt auf Marcell Jansen? Wochenlang waren die drei Kandidaten im Wahlkampf aktiv, am Samstag (Beginn: 10 Uhr) haben die Mitglieder im Volksparkstadion das Wort. Aufsichtsrat Henrik Köncke (34), der Ehrenratsvorsitzende Kai Esselsgroth (65) oder Unternehmer Frank Ockens (50) – einer aus diesem Trio wird künftig das neue Präsidium anführen. Wer hat die besten Argumente auf seiner Seite? In der MOPO beantworten die Anwärter vier wichtige Fragen rund um den HSV. Mit Spannung werden sie dann am Samstag auch die weiteren Wahlen verfolgen. Denn auch eine neue Vize-Präsidentin (Laura Ludwig oder Anna Stöcken) und ein Schatzmeister (Michael Papenfuß oder Ralph Hartmann) werden gesucht.