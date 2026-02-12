mopo plus logo
HSV-Präsident Henrik Köncke vor einer HSV-Wand

Ex-Vorsänger Henrik Köncke (35) wurde am 21. Juni 2025 zum neuen Präsident des HSV e.V gewählt. Foto: WITTERS

paidHSV-Präsident Henrik Köncke: „Meine Kandidatur war ein Zeichen“

Ein wenig aufgeregt ist er, auch wenn er es als ehemaliger Vorsänger und langjähriger AG-Aufsichtsrat gewohnt ist, das Wort zu ergreifen. Am Mittwochabend steht für Henrik Köncke aber etwas Spezielles an: seine erste Mitgliederversammlung als Präsident des HSV e.V. Vorab spricht der 35-Jährige in der MOPO über seine ersten Monate im Amt, über Vorbehalte gegen ihn und spannende Projekte wie den Supporters Trust. Köncke äußert sich zum Thema Pyrotechnik, zu Olympia in Hamburg, Oke Göttlich – und zum Fall Stefan Kuntz.

