Interesse anderer Klubs: Poker um zwei HSV-Stammspieler immer heißer

Seite an Seite bejubelten Ransford Königsdörffer und Daniel Heuer Fernandes am vergangenen Samstag den 2:1-Sieg in Wolfsburg. Nach dem Abpfiff eilte der HSV-Angreifer auf seinen Keeper zu und bedankte sich bei ihm. Wie oft aber werden die beiden noch gemeinsam in einer Mannschaft auflaufen? Beide Verträge laufen aus, eine Entscheidung ist weder bei dem einen noch bei dem anderen in Sicht. Fragt sich: Wie lange werden Hamburgs Bosse Geduld haben?

Als Claus Costa am Sonntagabend im Rahmen der Sendung „Sportplatz“ auf NDR 90,3 zu Heuer Fernandes befragt wurde, war der Sportdirektor darum bemüht, Zuversicht auszustrahlen. „Mein Bauch sagt, dass Ferro bei uns bleiben wird, das ist natürlich klar“, stellte Costa fest und ergänzte: „Wir sind in Gesprächen und schauen mal, wer seine neue Agentur wird.“

Von wem wird sich HSV-Keeper Heuer Fernandes künftig beraten lassen?

Daran hängt derzeit vieles. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich der HSV-Keeper von der Agentur „Wasserman“, die sich in den vergangenen Jahren um seine Belange kümmerte, getrennt hat. Nach wie vor steht nicht fest, mit welchem Berater Heuer Fernandes in Zukunft zusammenarbeiten will. Oder setzt der 33-Jährige künftig etwa auf Familienangehörige, wie es auch andere Profis in der Branche machen? Der Nachteil: mitunter etwas weniger Fachkenntnis. Der Vorteil: Die Provisionen (üblich sind etwa zehn Prozent des Gehaltsvolumens) bleiben in der Familie.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Costa ist selbst gespannt. „Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich mal von einem Berater trennt und vielleicht mal einen neuen Impuls braucht“, so der 41-Jährige. „Aber ich bin da entspannt und zuversichtlich, dass wir mit Ferro gute und zielführende Gespräche wieder aufnehmen werden.“

Heuer Fernandes hat sich mit dem HSV in der Bundesliga etabliert

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich diese Gespräche zuletzt noch nicht in einem so fortgeschrittenen Stadium befanden, dass von einer zügigen Einigung ausgegangen werden kann. Das dürfte vor allem darin begründet liegen, dass der anstehende Vertrag für Heuer Fernandes von großer Bedeutung ist. Will er noch mal langfristig beim HSV verlängern? Oder womöglich doch eine neue Herausforderung suchen? Dann wäre jetzt, mit 33 Jahren, nach dann sieben Spielzeiten beim HSV und als nun etablierter Bundesliga-Keeper, der richtige Zeitpunkt.

Daniel Heuer Fernandes ist ein großer Rückhalt im HSV-Tor. IMAGO/Steinsiek.ch Daniel Heuer Fernandes ist ein großer Rückhalt im HSV-Tor.

Nach MOPO-Informationen sollen ihm zuletzt definitiv Anfragen anderer Vereine vorgelegen haben. Offen ist aber, ob er diese ernsthaft für einen Wechsel in Betracht zieht. Die Tendenz: Sollten Heuer Fernandes und der HSV die Gespräche aufnehmen, ist trotz allem eine rasche Einigung drin.

HSV-Stürmer Königsdörffer schielt auch auf Angebote anderer Vereine

Knifflig ist die Lage auch bei Königsdörffer. Seit Monaten würde der HSV gern mit seinem Angreifer verlängern, von einem Durchbruch in den Gesprächen kann aber nicht mal im Ansatz die Rede sein. Vor allem, weil der 24-Jährige abwarten will, welche Optionen für einen Wechsel sich ihm bieten könnten und ob er diese als reizvoll genug erachtet. An Interessenten mangelt es ihm nicht, auch bei ihm fühlten bereits mehrere Vereine vor.

Ransford Königsdörffer bejubelt ein Tor für den HSV. WITTERS Ransford Königsdörffer bejubelt ein Tor für den HSV.

Was hat der Angreifer (steht bei vier Saisontoren) vor? Tatsächlich registrierte Königsdörffer sehr genau, wie ein Teil der HSV-Fans mit ihm in Krisenzeiten umging. „Gehatet wurde ich schon“, ließ er kürzlich wissen. Dazu kommt: Bereits vor dieser Saison war er so gut wie weg, ehe sein Sechs-Millionen-Euro-Wechsel nach Nizza aufgrund des Medizinchecks noch platzte. Beim HSV ist man darauf eingestellt, dass sich der Poker noch eine ganze Weile ziehen könnte, der Ausgang gilt als komplett offen. Eine Deadline von Seiten der Hamburger gibt es noch nicht.

Auch mit Mikelbrencis will HSV-Boss Costa in Kürze sprechen

Anlaufen sollen in Kürze auch die Gespräche mit den Beratern von William Mikelbrencis. Auch der Kontrakt des Franzosen endet im Sommer. Der 22-Jährige hat sich nach zuletzt stabilen Leistungen für eine Ausweitung des Kontraktes empfohlen, genießt innerhalb des Trainerstabs um Merlin Polzin großen Rückhalt.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschende Tabelle: So wäre es, wenn jede Torchance ein Treffer wäre

Insbesondere vom Ausgang der Gespräche mit Heuer Fernandes und Königsdörffer wird auch abhängen, wie groß der HSV-Umbruch vor der neuen Spielzeit sein wird. Derzeit ist auch der Abgang der Leistungsträger Luka Vuskovic (aller Voraussicht nach zurück nach Tottenham) und Fábio Vieira (gehört Arsenal/der HSV besitzt eine Kaufoption über 20 Millionen Euro) als sehr wahrscheinlich.