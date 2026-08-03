Ist das die Erfüllung aller Träume? Am Samstagabend machten Gerüchte die Runde, der HSV habe sich mit dem FC Arsenal über einen Transfer von Fábio Vieira geeinigt. Aber was ist dran an dem Gerücht?

Kommt er? Oder kommt er nicht? Und falls er kommt: Wann ist er denn endlich da? Die Sehnsucht der HSV-Fans nach Fábio Vieira ist in diesem Sommer nahezu grenzenlos. Liebend gern würden die Vereinsbosse den Portugiesen vom FC Arsenal loseisen und nach seiner Leihe aus der Vorsaison wieder im Volkspark präsentieren. Ein Wunsch, dessen Erfüllung am Wochenende plötzlich sehr nahe zu sein schien …

Es war am Samstag um 22.11 Uhr, als die Herzen nicht weniger HSV-Fans von einem Moment auf den anderen bis zum Hals geschlagen haben dürften. Zu diesem Zeitpunkt vermeldete das auf Transfer-News spezialisierte Portal „The Article“ via X die Nachricht, auf die so viele Anhänger seit Wochen sehnlichst warten.

„Arsenal einigt sich grundsätzlich auf Verkauf von Fábio Vieira“, hieß es dort. Und weiter: „Rahmen des Deals mit Hamburger SV vereinbart für Ablöse: 16 Millionen Euro. Persönliche Konditionen letzte Woche unter langfristigem Vertrag vereinbart.“ Nur die finalen Details stünden noch aus, denn Arsenal wolle noch eine prozentuale Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf im Vertrag verankern.

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Schnell machte die Nachricht vom Vieira-Transfer zum HSV die Runde

Eine Meldung, die erwartungsgemäß einschlug wie eine Bombe. Zumal „The Article“, ein X-Account mit immerhin rund 42.000 Followern, in der Vergangenheit schon gelegentlich mit Nachrichten dieser Art richtig lag. Entsprechend schnell verbreitete und multiplizierte sich die Meldung des bevorstehenden Transfers. Das Problem ist nur: Sie stimmt nicht.

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Noch am späten Samstagabend wurde der MOPO eine Einigung mit Arsenal dementiert. Fast zeitgleich meldete sich der deutsche Transfer-Experte Florian Plettenberg („Plettigoal“) zu Wort und nahm der HSV-Fan-Gemeinde den Wind aus den Segeln. „Eine Vieira-Einigung wurde mir soeben dementiert“, vermeldete er. „Stand unverändert.“

Der HSV und Arsenal konnten sich zuletzt nicht weiter annähern

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Tatsächlich soll es in den vergangenen Tagen nach MOPO-Informationen nicht mal eine weitere Annäherung in Bezug auf einen Vieira-Transfer gegeben haben. Nach wie vor liegen Arsenal und der HSV weit auseinander. So weit, dass eine schnelle Lösung selbst aus Sicht der Beteiligten als nahezu unmöglich deklariert wird. Die Grenze des HSV liegt im Bereich von etwa zehn Millionen Euro (plus möglicher Bonuszahlungen). Arsenals Forderung soll hingegen weiterhin jenseits der 16-Millionen-Euro-Grenze liegen.

Vieira, der unverändert gern zum HSV wechseln möchte, nimmt sich der Angelegenheit weiterhin so professionell an, wie man es von ihm erwartet – und besticht im Training der Londoner. Am Samstag veröffentlichte der englische Meister ein Instagram-Video mit mehreren starken Aktionen Vieiras, der sich in guter Form präsentiert. Eine Zukunft bei den „Gunners“ dürfte er trotzdem nicht haben.

Genau darin liegt die Chance des HSV, der allerdings auch darauf hoffen muss, dass kein finanzstärkerer Klub sein ernsthaftes Interesse hinterlegt – und Vieira womöglich umschwenkt. Ein Geduldsspiel, das noch lange nicht zu Ende ist. Auch deshalb steht fest: Wenn der HSV-Tross am Montag in sein drittes Trainingslager nach Herzogenaurach aufbricht, werden im „Home Ground“ von Ausrüster Adidas, das dem HSV als Quartier dient, zwar Betten frei bleiben. Dass im Laufe der Woche ein Gast namens Vieira eincheckt, ist allerdings auch weiterhin nur ein schöner Traum.