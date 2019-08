HSV-Pokalgegner: Nazi-Skandal: Chemnitz feuert Kapitän!

Chemnitz -

Nazi-Ärger beim Pokalgegner des HSV! Am Sonntagabend (18.30 Uhr) gastiert der HSV beim Chemnitzer FC. Nicht mehr auflaufen wird der Kapitän des Drittligisten, denn Daniel Frahn wurde am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Grund für das plötzliche Aus: Frahn sympathisierte erneut mit rechtsradikalen Gruppierungen!

Die Verantwortlichen des Chemnitzer FC reagieren mit ihrer Entscheidung auf das Verhalten Daniel Frahns während der Drittliga-Partie gegen den Halleschen FC am Sonnabend, das für Aufsteiger Chemnitz mit 1:3 verloren gegangen war. Frahn, der eigentlich Kapitän der Mannschaft ist, stand wegen einer Verletzung nicht im Kader, war aber dennoch mit zum Spiel gereist.

Verhalten ist „massiv vereinsschädigend“

„Der Spieler Frahn verhielt sich durch die im Gäste-Fanblock des Hallenser Stadions offenkundig zur Schau gestellten Sympathie zu führenden Köpfen der rechts gesinnten Gruppierung „Kaotic Chemnitz“ und der aufgelösten Gruppe „NS-Boys“ massiv vereinsschädigend“, erklärte der Verein am Montagnachmittag.

„Null Toleranz für dieses Verhalten“

Die Vorfälle verurteile der Chemnitzer FC „auf das Schärfste“ – und gibt in Bezug auf Daniel Frahn ein klares Statement ab: „Mit Entsetzen haben wir erkennen müssen, dass sich unser -nunmehr ehemalige- Mannschaftskapitän Daniel Frahn als großer Sympathisant der rechtsradikalen und menschenverachtenden Gruppierung „Kaotic Chemnitz“ herausgestellt hat und damit großen Schaden für den Verein anrichtete. Es gibt Null Toleranz für dieses Verhalten.“

Bereits im März war Frahn wegen eines ähnlichen Vorfalls in die Schlagzeilen geraten. Damals hatte der 32-Jährige bei einem Torjubel während einer Regionalliga-Partie in Gedenken an einen zuvor verstorbenen Fan ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Support your local Hools“ (Unterstütze deine lokalen Hools) präsentiert. Doch der Fan war nicht nur Fußball-Freund – sondern in Chemnitz als offen bekennender Nazi bekannt.

„Seine Reue war eine Farce“

„Mir war auch nicht bewusst, dass dieses Shirt so tief in der Neo-Nazi Szene verankert ist“, hatte sich Frahn daraufhin rechtfertigt und – auf den ersten Blick – Reue gezeigt. Der Nordostdeutsche Fußballverband hatte den Angreifer für vier Spiele gesperrt, davon waren zwei zur Bewährung für ein Jahr ausgesetzt. Außerdem verhängte der Klub eine interne Geldstrafe.

Durch die neuerlichen Vorkommnisse fühlt sich der Drittliga-Aufsteiger jetzt schwer getäuscht. Romy Polster, Stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung des Chemnitzer FC, erklärte am Montag: „Seine Reue damals war eine Farce. Er konnte und wollte die Verantwortung als Spieler und Mannschaftskapitän im Fußballclub nicht umsetzen, denn dazu gehört eines mehr, als nur Tore zu schießen und sich bejubeln zu lassen: Haltung.“