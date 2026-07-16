Erst Dänemark, dann Österreich – und später noch ein drittes Land. Der Testspiel-Sommer des HSV hat es in sich und wird für viele Fans zur Herausforderung.

Bald geht es in die Lüfte: Für Yussuf Poulsen und den HSV stehen in diesem Sommer noch mehrere Reisen an. Witters

Nach und nach zurrt der HSV seine Sommer-Termine fest. Nachdem die Profis in der vergangenen Woche ihr Trainingslager in Dänemark absolvierten, steht nun der Trip nach Österreich vor der Tür. Zudem wird der HSV in diesem Sommer auch noch einen Abstecher in ein drittes europäisches Land unternehmen. Ein Vorhaben, das bei nicht wenigen Fans für Kopfzerbrechen sorgt. Für Anhänger, die alle Testspiele besuchen wollen, wird der Sommer zur großen Herausforderung.

Die erste Partie der Vorbereitung naht. Am kommenden Samstag (19 Uhr) feiert der HSV mit dem Gastspiel bei Rapid Wien seinen Testspiel-Auftakt, einen Tag später geht es dann ins Trainingslager im rund 530 Kilometer entfernten Längenfeld. Dort werden auch mehrere hundert HSV-Anhänger erwartet, die dem Team bei den öffentlichen Trainingseinheiten nahe sein wollen.

HSV wird voraussichtlich gegen Heidenheim testen

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Geändert haben sich die Pläne bezüglich der Abreise. Am 25. Juli geht es für den HSV-Tross zurück nach Hamburg, zuvor soll allerdings noch eine weitere Testpartie steigen. Als Gegner wird Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim favorisiert, eine offizielle Bestätigung dafür gab es bislang noch nicht. Gespielt werden soll voraussichtlich am Nachmittag im Raum Innsbruck. Vom dortigen Flughafen will der HSV am Abend auch noch per Charterflieger nach Hause reisen.

Nach dem anschließenden Volksparkfestival (1. August) mit der Doppel-Partie der Frauen (13.30 Uhr) und Männer (17 Uhr) gegen den FC Everton haben es die Wochen vor dem Saisonauftakt dann noch mal in sich. Vom 3. bis 7. August bezieht der HSV in Herzogenaurach sein drittes Trainingslager des Sommers – das allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Für das Wochenende wird noch nach einem weiteren Testspiel-Gegner gesucht.

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Mitte August gastiert der HSV beim FC Toulouse

Klar ist mittlerweile, wo die Generalprobe der Profis von Trainer Merlin Polzin vor dem Pflichtspielstart steigen soll. Am 15. August gastieren die Profis beim französischen Erstligisten FC Toulouse, der in der vergangenen Saison Rang neun in der Ligue 1 belegte. Eine schöne Stadt, ein reizvoller Gegner und ein Hauch von Europapokal-Charme. Allzu viele ihrer so reisefreudigen Fans werden den HSV aber wohl nicht begleiten können. Flüge nach Toulouse sind rar, der Weg mit dem Auto (knapp 1600 Kilometer) ist weit. Auch mit dem Zug ist man pro Strecke 14 bis 16 Stunden unterwegs.

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Das Highlight des vergangenen Sommers: Vor Jahresfrist gastierten der HSV und Nicolai Remberg beim FC Kopenhagen. Die Fans beider Lager verbindet eine enge Fan-Freundschaft. Witters

Damit wird der aktuelle Test-Sommer für die HSV-Anhänger mindestens genauso herausfordernd wie der vergangene. Da ging es unter anderem nach Kopenhagen, Graz und Mallorca. Das war ein Pensum, das viele Anhänger allein schon aus zeitlichen Gründen überforderte.

Immerhin: 1700 HSV-Fans konnten sich am Mittwoch aus einem anderen Grund glücklich schätzen. Sie ergatterten im Vorverkauf die wenigen Tickets für das Pokalspiel in Verl (24. August, 18 Uhr), die dem Verein zur Verfügung gestellt wurden. Wenige Tage nach dem Auftritt in Ostwestfalen steigt dann der Bundesliga-Knallstart in Dortmund (29. August, 18.30 Uhr).