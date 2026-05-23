HSV-Pläne: Auf die Fans könnte eine Überraschung warten

Die Saison ist für den HSV gerade mal beendet, da wirft die neue Spielzeit längst ihre Schatten voraus. Den ersten Zugang präsentierte der HSV am Freitag, Dresdens Kofi Amoako kommt für die festgeschriebene Ablöse von knapp unter zwei Millionen Euro in den Volkspark. Schon in Kürze will Sportdirektor Claus Costa weitere Deals eintüten. Rund um die Kaderplanung herum wird parallel eifrig an der Saison-Vorbereitung gebastelt, in der die Hamburger den Grundstein für einen guten Start in die neue Spielzeit legen wollen. Auf die reisefreudigen HSV-Fans könnte dabei eine Überraschung warten.

Vor dem Schweiß steht zunächst mal die Entspannung. Das Gros der Profis hat sich bereits in den Sommerurlaub verabschiedet und lässt dort die Eindrücke der langen Saison, die der HSV mit 38 Punkten und dem souveränen Klassenerhalt beendete, Revue passieren. Auf Luka Vuskovic (Kroatien), Miro Muheim (Schweiz) und Keeper Sander Tangvik (wurde am Donnerstag in Norwegens Kader berufen) wartet noch die WM-Teilnahme, auch Ransford Königsdörffer (Ghana) und Nicolás Capaldo (Argentinien) hoffen noch.

Bis zu fünf HSV-Profis werden zur WM fahren

Vuskovic (nach Leihe zurück zu Tottenham) und Königsdörffer (wechselt ablösefrei zu Mainz 05) verlassen den HSV im Sommer und auch Hamburgs andere WM-Fahrer werden noch nicht dabei sein, wenn sich der neue Kader in der ersten Juli-Woche zum Aufgalopp im Volkspark einfinden wird. Auf die Profis dürfte dann ein bunter Mix mit möglicherweise sogar drei Trainingslagern warten.

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Aktuell ist die Sommer-Planung in den letzten Zügen. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass der HSV recht zügig nach seinem Trainingsstart für ein paar Tage in Dänemark Station machen wird. Angedacht ist ein Aufenthalt in der Nähe von Kopenhagen, der auch der Fanpflege dienen soll. Der HSV besitzt in Dänemark eine beachtliche Zahl an Anhängern, die sich in der vergangenen Saison nach den Zugängen von Yussuf Poulsen und Leihgabe Albert Grønbæk nochmals vergrößerte. Zudem pflegt der Verein exzellente Drähte zum dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen. Die Fans beider Vereine sind seit Jahren eng miteinander befreundet.

Der HSV will im Sommer in Österreich Quartier machen

Dänemark wäre der Anfang aber bei weitem noch nicht das Ende der HSV-Sommer-Trips. Aller Voraussicht nach werden die Profis Anfang August Station in Österreich machen und möglicherweise an einen altbekannten Ort zurückkehren. Favorisiert wurde im Volkspark zuletzt der „Aqua Dome“ in Längenfeld (Tirol), wo der HSV bereits in der Vergangenheit fünfmal zu Gast war. Ab 2007 sogar viermal in Folge (2007 bis 2010), ehe im Sommer 2017 ein fünfter Ausflug ins Ötztal folgte.

Gibt es ein Comeback? Zuletzt war der HSV im Sommer 2017 im österreichischen Längenfeld zu Gast. WITTERS Gibt es ein Comeback? Zuletzt war der HSV im Sommer 2017 im österreichischen Längenfeld zu Gast.

Dänemark, Österreich – und möglicherweise sogar noch ein dritter Trainings-Trip. Denn nachdem der HSV im Vorjahr schon im „Homeground“ von Klub-Ausrüster adidas Station machte und von den Bedingungen vor Ort begeistert war, prüft das Team-Management aktuell, ob auch in diesem Jahr ein mehrtägiger Aufenthalt in Herzogenaurach möglich ist. Das Problem: Der Platz ist begrenzt – und der Ansturm riesig. So soll unter anderem auch Champions-League-Finalist Arsenal London (trifft am 30. Mai im Endspiel in Bukarest auf Titelverteidiger Paris St. Germain) angefragt haben.

HSV-Trainer Polzin war schon in der Vergangenheit sehr reisefreudig

Noch ist nicht klar, ob es wirklich zu drei HSV-Sommer-Trainingslagern kommen wird. Merlin Polzin würde das gefallen. Der Trainer stellte bereits in der Vergangenheit unter Beweis, wie sehr er es schätzt, seine Profis auch außerhalb des Volksparks auf anstehende Aufgaben einzustimmen und die Sinne zu schärfen. Kurz nachdem er im November 2024 Cheftrainer der Hamburger wurde, bat Polzin entgegen der Ursprungsplanung um ein Winter-Trainingslager. Die Vorstände Eric Huwer und Stefan Kuntz (damals HSV-Sportvorstand) erfüllten ihm diesen Wunsch mit einem Trip ins türkische Belek. Anfang April durften sich Polzin und seine Profis dann spontan mit einem Kurz-Trainingslager auf Mallorca auf den Saison-Endspurt vorbereiten.

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Im vergangenen Sommer standen dann zwei Trips auf dem Programm: Zunächst nach Herzogenaurach und dann ein weiteres Mal nach Mallorca. Zumindest zwei Reisen werden es auch in diesem Sommer sein. Zeit genug bleibt in jedem Fall: Die neue Bundesliga-Spielzeit beginnt erst am letzten August-Wochenende, eine Woche zuvor (21.-24. August) startet der HSV mit seiner Erstrundenpartie im DFB-Pokal in die Saison.