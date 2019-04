HSV-Plan: Santos und Hunt: Mit dem Zauber-Duo zum Aufstieg!

Vergoldet dieser Schachzug am Ende die gesamte HSV-Saison? Beim Pokal-Aus gegen Leipzig (1:3) rückte Douglas Santos ins zentral-defensive Mittelfeld, zeigte dort eine ganz starke Leistung. Vieles spricht dafür, dass der Brasilianer nun erst mal in der Zentrale bleiben soll – um dort gemeinsam mit Aaron Hunt ein spielstarkes Zauber-Duo zu bilden!

Hunt und Santos als Pärchen, das könnte dem HSV am Sonntag im Zweitliga-Spitzenspiel bei Union Berlin zu noch mehr Impulsen aus dem Mittelfeld verhelfen. Der Brasilianer, beim HSV eigentlich Linksverteidiger, sprühte gegen Leipzig nur so vor Spielfreude, sagte danach: „Es hat Spaß gemacht! Ich habe es geschafft, sehr gut im Mittelfeld zu spielen. Ich kann mir vorstellen, da wieder zu spielen.“

Auch Hunt ist nach seiner sechs Wochen langen Verletzungspause und zwei Joker-Einsätzen nun fit für die Startelf. Hat Trainer Hannes Wolf sein neues Zauber-Paar für den Saison-Endspurt gefunden? Der Coach will „nicht ausschließen“, dass er in Berlin beide von Beginn an im Mittelfeld aufbieten wird – und verteilt ein Sonderlob an seinen Olympiasieger: „Douglas spielt die ganze Zeit über in unterschiedlichsten Räumen eine gute Saison.“

Hunt, Santos, dazu der ebenfalls spielstarke Orel Mangala. Möglich, dass Wolf in Berlin auf spielerische Dominanz im Mittelfeld setzt. „Wir müssen die Situationen, die sich bieten, nutzen“, weiß er. „Das gilt auch für den letzten und vorletzten Pass vorm Tor.“ Gerade deshalb könnte der Mittelfeld-Schachzug mit Santos auch in Berlin Gold wert sein.