HSV-Pause kommt zur Unzeit: Das ist Jattas Sommer-Plan – sportlich und privat

Während sich die meisten HSV-Profis nach dem letzten Zweitligaspieltag und dem erfolgreichen Bundesliga-Aufstieg auf die diesmal etwas längere Sommerpause freuten, hätte Bakery Jatta auf die Auszeit am liebsten komplett verzichtet. Der 27-Jährige ist der einzige Profi, der für den HSV schon in der Bundesliga gespielt hat. Nun ist er heiß auf die Rückkehr. Dazu hofft er auch noch auf ein privates Glück in diesem Sommer.

Seit neun Jahren steht Jatta mittlerweile beim HSV unter Vertrag. Aber so eine Saison wie die zurückliegende hat er noch nie erlebt. Lediglich auf zehn Einsätze (kein Tor) kam der Flügelstürmer für die Hamburger in der Aufstiegsspielzeit. So selten hat er zuvor in keiner anderen Saison für den HSV gespielt. Der Grund: Den Gambier, der in seiner Karriere lange Zeit überhaupt nicht verletzt war, erwischte es diesmal gleich mehrfach.

Zwei Verletzungen setzten Jatta außer Gefecht

Unmittelbar nach dem Saisonstart hatte sich Jatta einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und musste fünf Wochen aussetzen. Zu Beginn des Jahres folgte dann auch noch ein Syndesmosebandriss. Knapp vier Monate fiel der Offenspieler erneut verletzt aus. Erst am letzten Spieltag der Saison (2:3 in Fürth) stand er wieder im Kader. Zu einem Einsatz reichte es nicht.

Statt endlich wieder zu spielen, ging es für Jatta in die Sommerpause. Auf Ruhe und Erholung setzt er dabei allerdings kaum. Nahezu täglich wird trainiert. Das vom HSV vorgegebene Trainingsprogramm reicht ihm nicht aus. Jatta macht mehr und wird wahrscheinlich als einer der fittesten Spieler Anfang Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison starten.

Jatta hat in der Bundesliga schon 16 Spiele gemacht

In der Bundesliga will Jatta beim HSV endlich wieder eine wichtige Rolle auf dem Platz einnehmen. Dass er das in der Ersten Liga kann, hat er bereits bewiesen. Schon vor dem HSV-Abstieg hat der Angreifer (16 Bundesliga-Einsätze) mit seinem Tempo und seiner Dynamik viele Gegner in der Ersten Liga genervt. Das haben auch die HSV-Verantwortlichen noch im Hinterkopf. Jatta ist für die neue Saison voll eingeplant.

Wie genau seine Rolle und sein Platz im Team dann aussehen werden, wird sich erst im Laufe der Vorbereitung zeigen. Fest steht: Jatta hat das klare Ziel, sich durchzusetzen und wieder in den Vordergrund zu spielen. Dafür gibt er jetzt schon wieder Vollgas.

Den Start der Sommerpause hat Jatta übrigens in Gambia verbracht. Dabei drehte sich viel auch um seine Frau Isatou Bojang, die er im vergangenen Jahr geheiratet hat. Jatta möchte sie nun gerne nach Hamburg holen. Dafür bereitete er in Gambia viele formelle Dinge vor. Läuft alles nach Plan, ist sie bald im Volksparkstadion auf der Tribüne dabei und Jatta endlich wieder auf dem Platz unterwegs.