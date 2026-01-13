HSV-Parkplätze gesperrt, Event in der Barclays Arena – Volkspark-Chaos droht

Am Dienstagvormittag informierte der HSV via Mail alle Ticketinhaber für das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Abend (20.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de). Aufgrund der Wetterlage seien die Parkplätze am Volksparkstadion bis auf wenige Ausnahmen (VIP-Parkschein) nicht nutzbar. Der Verein wies zudem daraufhin, dass parallel in der Barclays Arena eine Veranstaltung stattfinde und empfahl eine Anreise mit dem ÖPNV.

Was bedeutet das für die Fans? Vor allem, dass die Anreise mit dem Auto drastisch erschwert wird. Die Sperrung der Parkplätze am Stadion wird vermutlich dazu führen, dass Fans, die auf das Auto angewiesen sind, versuchen werden, in der Stadionumgebung zu parken. Die Straßen könnten also schon in großem Radius um den Volkspark herum verstopft sein. Die ohnehin beliebten Parkplätze im Speckgürtel des Stadions dürften also früh vergeben sein.

HSV bittet um Rücksichtnahme

Auch die Anreise mit der S-Bahn und den eingesetzten Shuttle-Bussen dürfte aufgrund des nun erhöhten ÖPNV-Aufkommens eine zähe Angelegenheit werden. Dazu kommt, dass immer noch viel Schnee liegt. Die gute Nachricht: Das Tauwetter samt Plus-Temperaturen hält sich die ganze Nacht auf Mittwoch.

„Auf den Zugangswegen im und ums Volksparkstadion kann es am Dienstag aufgrund der Witterungslage in den letzten Tagen vermehrt zu Glätte und Nässe (Schneeschmelze) kommen. Dies gilt es bei der Planung des Stadionbesuchs zu beachten. Wir bitten daher um Geduld, Vorsicht und um Rücksichtnahme auf andere Stadionbesucher“, schrieb der HSV vorsichtshalber dennoch in seiner Mail an die Fans, auch wenn es im Laufe des Dienstags immer milder werden soll.

Auch bei der Abreise kann es aufgrund der Parallelveranstaltung in der Barclay Arena, wo Rapper Bushido ein Konzert gibt, zu Verzögerungen kommen. „Die S-Bahn wird Sonderzüge einsetzen und in höherer Frequenz verkehren, um eine schnellstmögliche Abreise zu gewährleisten“, kündigte der HSV an. Gute Nerven sind gefragt. Vielleicht hilft dabei der Ausgang des Spiels.