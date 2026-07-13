Erstmals in diesem Sommer trainierten die HSV-Profis wieder im Volkspark. Reichlich Fans kamen, drei Profis aber fehlten noch. Nun steht fest, wann auch sie wieder dabei sein sollen.

Auf diesen Auftakt hatten sich viele Fans des HSV gefreut. Rund 500 von ihnen nutzten die Chance und pilgerten am Montag in den Volkspark, um nach dem Dänemark-Trainingslager das erste Sommer-Training der Profis in Hamburg verfolgen zu können. Sie sahen eine knackige 90 Minuten lange Einheit, bei der drei Profis noch fehlten. Einer muss derzeit sogar vom HSV gebremst werden.

Neben den gerade im WM-Viertelfinale ausgeschiedenen Miro Muheim und Sander Tangvik soll auch Otto Stange noch einige Tage lang urlauben. Der Angreifer, der am Samstag mit der deutschen U19 Vize-Europameister wurde (0:2 im Finale gegen Spanien), würde allerdings schon lieber heute als morgen wieder beim HSV mitmischen.

Der HSV reist ohne Stange ins Österreich-Trainingslager

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„Otto hat sich schon bei uns gemeldet und gefragt, ob er nächste Woche wieder starten kann“, berichtet Trainer Merlin Polzin. Doch der HSV hat andere Pläne mit seinem Angreifer. Statt am Samstag mit zum Testspiel bei Rapid Wien und tags darauf ins Österreich-Trainingslager zu fliegen, wird Stange in Hamburg bleiben. Dort soll er zwar die eine oder andere Einheit im Volkspark schieben. Dem HSV ist es allerdings wichtig, dass der Erholungsfaktor nicht zu kurz kommt. Bislang hatte der 19-Jährige in diesem Sommer lediglich vor der EM zehn Tage frei – aus Sicht des Vereins zu wenig.

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Stange soll nach dem Österreich-Camp, das vom 19. bis 25. Juli in Längenfeld steigt, wieder zu seinen Teamkollegen stoßen. Dann wird auch Tangvik dabei sein. Der Einstieg von Norwegens Ersatzkeeper, der nach der WM noch ein paar Tage frei bekommt, soll am 28. Juli erfolgen. Tangvik, der beim Turnier ohne Einsatz blieb, teilte dem HSV mit, dass er nicht allzu lange frei machen wolle.

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Etwas anders ist der Fall bei Muheim gelagert. Der Schweizer, der auf drei WM-Einsätze kam und das bittere Aus gegen Argentinien (1:3 nach Verlängerung) zu verdauen hat, wird aller Voraussicht nach noch ein paar Tage später als Tangvik einsteigen. Beim dritten Trainingslager des HSV-Sommers in Herzogenaurach (Anfang August) sollen dann alle drei Turnier-Fahrer der Hamburger dabei sein.