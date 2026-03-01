Die Erfolgsserie ist gerissen. Nach zuletzt sieben Heimspielen in Folge ohne Niederlage hat es den HSV erwischt. Mit dem 1:2 gegen RB Leipzig setzte es für die Hamburger die erste Pleite in der Rückrunde. Unverdient war das nIcht. Nur Torhüter Daniel Heuer Fernandes zeigte gegen RB eine gute Leistung, der Rest war zu fehlerhaft, um etwas Zählbares zu holen. Das sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis.





