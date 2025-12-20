Für einen Sieg hat es nicht gereicht, schlecht war die Leistung allerdings auch nicht. Mit einem 1:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt verabschiedet sich der HSV in die Winterpause. Damit bleiben die Hamburger im vierten Heimspiel in Folge ungeschlagen – und das zum Abschluss des Jahres sogar gegen einen Champions League-Teilnehmer. Hier die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim Remis gegen Frankfurt: