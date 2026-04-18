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Nicolai Remberg, Giorgi Gocholeishvili, Fabio Vieira vor den HSV-Fans

Fábio Vieira, Giorgi Gocholeishvili, Nicolai Remberg (v.r.) und ihre HSV-Kollegen schlichen enttäuscht zu den mitgereisten HSV-Fans, die ihnen trotzdem Mut zusprachen. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten nach der bitteren Derby-Pleite in Bremen: Eine Handvoll Fünfen

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Das 1:3 (1:1) bei Werder Bremen wird für viele HSV-Fans eines der bittersten Erlebnisse dieser Saison gewesen sein. Drei Rote Karten kassierte der HSV, zwei davon gegen die Bank. Aber nicht nur daran lag es, dass die Hamburger verdient beim Erzrivalen verloren. Viele HSV-Profis kamen nicht an ihre Normalform heran. Die MOPO-Noten:

Heuer Fernandes: Lange Zeit sicher und ohne Probleme. Bei den ersten beiden Gegentoren war nichts zu halten. Vor dem 1:3 patzte dann auch der Torhüter und ging so am Ende mit unter. Note 4,5

Capaldo: Zurück in der Startelf. Brauchte ein bisschen Zeit, um das richtige Energielevel zu finden. Danach wurde geliefert. Hinten und vorn sehr aktiv. Starke Vorlage zum 1:1. Note 3

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

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