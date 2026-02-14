Das war der nächste großer Schritt Richtung Klassenerhalt für den HSV. Mit dem 3:2 (2:1) gegen Union Berlin bleiben die Hamburger auch im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen und setzen sich nach dem 2:0 in Heidenheim gegen den nächsten direkten Konkurrenten durch. Mehrere HSV-Profis legten gegen die Berliner einen starken Auftritt hin. Hier sind die MOPO-Noten für die Hamburger: