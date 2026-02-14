mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nicolas Capaldo bejubelt mit seinen Kollegen das Tor zum 2:1

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Nicolás Capaldo (M.) für den HSV das Tor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten nach dem Sieg gegen Union Berlin: Zwei Profis stechen heraus

kommentar icon
arrow down

Das war der nächste großer Schritt Richtung Klassenerhalt für den HSV. Mit dem 3:2 (2:1) gegen Union Berlin bleiben die Hamburger auch im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen und setzen sich nach dem 2:0 in Heidenheim gegen den nächsten direkten Konkurrenten durch. Mehrere HSV-Profis legten gegen die Berliner einen starken Auftritt hin. Hier sind die MOPO-Noten für die Hamburger:

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test