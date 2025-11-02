Bittererer Nachmittag für den HSV in Köln. Beim Duell der Aufsteiger setzte es für die Hamburger die dritte Bundesliga-Pleite in Folge. 4:1 (1:0) hieß es am Ende für den FC. Verloren hat dabei das Team von Trainer Merlin Polzin nicht nur die drei Punkte, sondern mit Fábio Vieira und Immanuel Pherai auch noch zwei Spieler. Beide flogen in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz. Das sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis in Köln.