mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Giorgi Gocholeishvili, Nicolai Remberg, Luka Vuskovic (HSV)

An ihnen lag es nicht, aber auch Giorgi Gocholeishvili, Nicolai Remberg und Luka Vuskovic standen am Ende im Regen von Köln. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten in Köln: Drei Spieler kassieren eine Fünf beim Karten-Festival

kommentar icon
arrow down

Bittererer Nachmittag für den HSV in Köln. Beim Duell der Aufsteiger setzte es für die Hamburger die dritte Bundesliga-Pleite in Folge. 4:1 (1:0) hieß es am Ende für den FC. Verloren hat dabei das Team von Trainer Merlin Polzin nicht nur die drei Punkte, sondern mit Fábio Vieira und Immanuel Pherai auch noch zwei Spieler. Beide flogen in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz. Das sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis in Köln.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test