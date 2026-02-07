mopo plus logo
Die HSV-Profis Bakery Jatta, Fabio Vieira, Luka Vuskovic und Rayan Philippe feiern den Auswärtssieg in Heidenheim

Die HSV-Profis (v.l.) Bakery Jatta, Fábio Vieira, Luka Vuskovic und Rayan Philippe feiern den Auswärtssieg in Heidenheim. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten in Heidenheim: Diese Hamburger waren die Sieggaranten

Es geht doch! Der HSV kann auch auswärts in der Bundesliga gewinnen. Mit 2:0 entscheiden die Hamburger das Kellerduell beim 1. FC Heidenheim für sich und machen mit dem ersten Sieg in der Fremde einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Es war sicherlich nicht die beste Leistung in dieser Saison – aber vier Profis waren entscheidend. Hier sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis.

