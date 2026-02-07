Es geht doch! Der HSV kann auch auswärts in der Bundesliga gewinnen. Mit 2:0 entscheiden die Hamburger das Kellerduell beim 1. FC Heidenheim für sich und machen mit dem ersten Sieg in der Fremde einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Es war sicherlich nicht die beste Leistung in dieser Saison – aber vier Profis waren entscheidend. Hier sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis.