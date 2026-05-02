Großer Jubel in Frankfurt! Mit dem 2:1-Auswärtssieg hat der HSV einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und könnte schon am Sonntag auf dem Sofa den Ligaverbleib feiern. Ausschlaggebend war dabei auch die starke Leistung zahlreicher Hamburger – vor allem drei Akteure spielten sich mit einer guten bis sehr guten Performance in den Vordergrund. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.



