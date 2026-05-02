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HSV-Profis bejubeln ein Tor in Frankfurt

Nicolás Capaldo (vorne) und seine HSV-Teamkollegen feiern sich nach ihrem starken Auftritt beim 2:1-Auswärtssieg in Frankfurt. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten in Frankfurt: Aus starkem Team ragen drei Hamburger heraus

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Großer Jubel in Frankfurt! Mit dem 2:1-Auswärtssieg hat der HSV einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und könnte schon am Sonntag auf dem Sofa den Ligaverbleib feiern. Ausschlaggebend war dabei auch die starke Leistung zahlreicher Hamburger – vor allem drei Akteure spielten sich mit einer guten bis sehr guten Performance in den Vordergrund. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

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