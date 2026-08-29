HSV-Noten in Dortmund: Ein Hamburger fiel komplett ab, viele Profis mit Luft nach oben

Der HSV verliert in Dortmund nach schwacher erster Halbzeit. Das erste MOPO-Zeugnis der neuen Saison:

Zum Start in die neue Bundesliga-Saison gab es für den HSV ein 0:2 beim Vizemeister in Dortmund. Vor allem die erste Halbzeit, in der die Hamburger viel zu ängstlich auftraten, war der Grund für die Niederlage. Vorne und hinten gab es einige Probleme in der Mannschaft von Trainer Merlin Polzin. Das spiegelt sich auch in den MOPO-Noten für die HSV-Profis wider.

Heuer Fernandes: Sehr oft am Ball, ließ sich dabei trotz Dauerdrucks nicht aus der Ruhe bringen. Verhinderte mit einigen Paraden ein noch höheres Ergebnis. Note 3

Capaldo: Gewann beim HSV die meisten Zweikämpfe und versuchte in der zweiten Halbzeit, auch nach vorne etwas zu bewegen. Unterm Strich kann er noch viel mehr Einfluss auf das Spiel nehmen. Note 4

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Bornauw: Fälschte beim 0:2 den Ball ab, das war Pech. Viele entscheidende Fehler waren ansonsten nicht dabei, präsenter bei seinen Zweikämpfen im zweiten Durchgang. Note 4

Torunarigha: Rückte vor dem 0:1 raus, bekam den Ball aber nicht. Das sah unglücklich aus. War mit der schnellen Spielweise des BVB teilweise überfordert. Ließ den Kopf aber nie hängen. Note 4,5

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82. Nadir: Kam für die Schlussphase, ohne sich dabei in den Vordergund zu spielen.

HSV-Kapitän Remberg fehlte die Präsenz

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Jatta: War auf der rechten Seite vor allem immer wieder in der Defensive gefordert. Dabei manchmal überfordert, aber permanent mit vollem Einsatz unterwegs. Note 3,5

82. Poulsen: Sollte noch mal neuen Offensiv-Schwung bringen. Es blieb beim Versuch.

Remberg: Über das Zentrum war der BVB immer wieder gefährlich. Verhindern konnte das der HSV-Kapitän nur selten. Gerade in der ersten Halbzeit fehlte die Präsenz auf dem Platz. Note 4

Sambi Lokonga: Ließ sich immer wieder tief fallen und sollte mit seiner Ballsicherheit beim Spielaufbau helfen. Das gelang lange Zeit nicht. Leistete sich vor allem in der ersten Halbzeit mit dem Ball am Fuß zu viele Fehler. Nach dem Seitenwechsel verbessert. Note 4

Ordentliches Bundesliga-Startelfdebüt von Lemke

Lemke: Feierte sein Startelf-Debüt in der Bundesliga vor über 80.000 Zuschauern gegen einen Champions League-Teilnehmer. Unter diesen Voraussetzungen löste der 16-Jährige die Aufgabe ziemlich cool und setzte durchaus auch ein paar Akzente auf dem Platz. Note 3,5

89. Philippe: Ohne nenneswerte Szenen.

Adeline: Kein Faktor auf dem Platz. Sowohl mit als auch gegen den Ball viel zu oft nur als Mitläufer unterwegs. Das war überhaupt nicht sein Spiel. Note 5

67. Stange: Brachte noch mal Schwung im Offensivspiel. Das sah gut aus, blieb aber ohne Erfolg.

Grønbæk offensiv der beste HSV-Profi

Grønbæk: Sollte nach seiner starken Vorbereitung und seinem Doppelpack beim Pokalspiel in Verl eigentlich mit viel Selbstvertrauen auflaufen. Zu sehen war davon zunächst wenig. Nach der Pause besser und aktiver unterwegs. Wenn es vor dem BVB-Tor gefährlich wurde, war er dabei. Seine Distanzschüsse waren immer brandgefährlich. Note 3,5

Daka: Musste in der ersten Halbzeit immer wieder in der Abwehr aushelfen. Nach vorne ging lange nichts. Nach der Pause deutlich besser im Spiel und sogar mit einem Pfostentreffer. Direkt danach wurde er ausgewechselt. Note 4

67. Moffi: Feierte seine Premiere im HSV-Trikot, konnte dabei auf dem Platz aber nicht wirklich etwas bewegen.