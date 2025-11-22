mopo plus logo
Luka Vuskovic, Daniel Heuer Fernandes und Jordan Torunarigha sind enttäuscht

Luka Vuskovic, Daniel Heuer Fernandes und Jordan Torunarigha (v.l.) konnten das 0:1 in Augsburg nicht verhindern. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten in Augsburg: Viele Enttäuschungen – und eine Fünf

Aus Augsburg fährt der HSV abermals ohne Punkte mit nach Hause, konnte trotz Überzahl in der Schlussphase die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Das lag allerdings nicht an Einzelspielern – das gesamte Kollektiv zeigte eine enttäuschende Leistung. Kein einziger Profi überzeugte, dreimal musste die MOPO sogar schlechtere Noten als eine Vier vergeben – und einmal gab’s sogar die Fünf. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

