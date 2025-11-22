Aus Augsburg fährt der HSV abermals ohne Punkte mit nach Hause, konnte trotz Überzahl in der Schlussphase die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Das lag allerdings nicht an Einzelspielern – das gesamte Kollektiv zeigte eine enttäuschende Leistung. Kein einziger Profi überzeugte, dreimal musste die MOPO sogar schlechtere Noten als eine Vier vergeben – und einmal gab’s sogar die Fünf. Hier gibt es alle MOPO-Noten im Überblick.



