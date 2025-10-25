Diese Bundesliga-Niederlage ist wirklich extrem bitter! Trotz großer Überlegenheit und vieler guter Torchancen hat der HSV sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verschoss Ransford Königsdörffer einen Elfmeter zum möglichen Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang vergaben die Hamburger reihenweise beste Möglichkeiten. Das sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis.