mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nicolas Capaldo

Ein schwarzer Derby-Tag für Nicolás Capaldo und den HSV. Foto: WITTERS

paidNoten gegen St. Pauli: Sechs HSV-Profis waren im Derby besonders schwach

kommentar icon
arrow down

So hatten sie sich diesen Abend nicht vorgestellt. Im Frust endete das Stadtderby für den HSV, nach einer dünnen Leistung setzte es eine verdiente 0:2-Pleite gegen den FC St. Pauli. Entsprechend fallen die MOPO-Noten aus.

Heuer Fernandes: Trug zwar keine Mitschuld an den Gegentoren, konnte sich diesmal aber auch nicht entscheidend auszeichnen. Zum Ende hin mit ein, zwei Paraden. Note: 3,5

Omari: Unauffällig und ohne größere Patzer. Das wird man in dieser Saison vermutlich noch des Öfteren über ihn sagen. Setzte allerdings auch keine Akzente nach vorn. Note: 4

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test