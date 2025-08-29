So hatten sie sich diesen Abend nicht vorgestellt. Im Frust endete das Stadtderby für den HSV, nach einer dünnen Leistung setzte es eine verdiente 0:2-Pleite gegen den FC St. Pauli. Entsprechend fallen die MOPO-Noten aus.

Heuer Fernandes: Trug zwar keine Mitschuld an den Gegentoren, konnte sich diesmal aber auch nicht entscheidend auszeichnen. Zum Ende hin mit ein, zwei Paraden. Note: 3,5

Omari: Unauffällig und ohne größere Patzer. Das wird man in dieser Saison vermutlich noch des Öfteren über ihn sagen. Setzte allerdings auch keine Akzente nach vorn. Note: 4