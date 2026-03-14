Das war nichts für Fußball-Feinschmecker. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln hat der HSV den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Mehr hatten die Hamburger mit diesem Auftritt auch nicht verdient. Im Spiel nach vorne ging kaum etwas. Ein starker Angriff für ein Tor und einen Zähler. Der Rest war sehr überschaubar. Entsprechend verhalten fällt auch die MOPO-Einzelkritik aus.





