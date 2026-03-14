mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die HSV-Profis freuten sich nur kurz über das 1:0 durch Fábio Vieira.

Die HSV-Profis freuten sich nur kurz über das 1:0 durch Fábio Vieira. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten gegen Köln: Nur zwei auffällige Hamburger – ein Totalausfall

kommentar icon
arrow down

Das war nichts für Fußball-Feinschmecker. Beim 1:1 gegen den 1. FC Köln hat der HSV den nächsten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Mehr hatten die Hamburger mit diesem Auftritt auch nicht verdient. Im Spiel nach vorne ging kaum etwas. Ein starker Angriff für ein Tor und einen Zähler. Der Rest war sehr überschaubar. Entsprechend verhalten fällt auch die MOPO-Einzelkritik aus.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test