Miro Muheim und Jean-Luc Dompé waren nach dem Pokal-Aus bedient.

Foto: WITTERS

paidHSV-Noten gegen Kiel: Einige Enttäuschungen, einige Profis in Normalform

Bitterer Abend für den HSV. Mit 2:4 nach Elfmeterschießen verlieren die Hamburger das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Holstein Kiel. Sportlich und finanziell eine sehr schmerzhafte Niederlage. Obwohl die Leistung über weite Strecken des Spiels längst nicht so überzeugend wie zuletzt beim 2:1 gegen Stuttgart war, war für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin gegen den Zweitligisten mehr drin. Entsprechend fallen auch die MOPO-Noten für die HSV-Profis aus.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

