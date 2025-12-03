Bitterer Abend für den HSV. Mit 2:4 nach Elfmeterschießen verlieren die Hamburger das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Holstein Kiel. Sportlich und finanziell eine sehr schmerzhafte Niederlage. Obwohl die Leistung über weite Strecken des Spiels längst nicht so überzeugend wie zuletzt beim 2:1 gegen Stuttgart war, war für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin gegen den Zweitligisten mehr drin. Entsprechend fallen auch die MOPO-Noten für die HSV-Profis aus.





