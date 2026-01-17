mopo plus logo
Fabio Vieira und Luka Vuskovic stoppen Rocco Reitz

Fábio Vieira (l.) und Luka Vuskovic hatten die Gladbacher um Rocco Reitz gut im Griff, belohnten sich aber nur mit einem Punkt. Foto: WITTERS

paidHSV-Noten gegen Gladbach: Vier Spieler im Zweier-Bereich nach dem Chancen-Feuerwerk

Der HSV bleibt auch im fünften Heimspiel in Folge ungeschlagen. Doch ein Erfolg war das 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach für die Hamburger nicht. Trotz eines über weite Strecken überzeugenden Auftrittes und insgesamt 26 Torschüssen reichte es am Ende nur für einen Punkt. Da war deutlich mehr drin. Auch die meisten Spieler hätten sich das mit ihrer Leistung eingentlich verdient gehabt.

