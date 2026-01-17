Der HSV bleibt auch im fünften Heimspiel in Folge ungeschlagen. Doch ein Erfolg war das 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach für die Hamburger nicht. Trotz eines über weite Strecken überzeugenden Auftrittes und insgesamt 26 Torschüssen reichte es am Ende nur für einen Punkt. Da war deutlich mehr drin. Auch die meisten Spieler hätten sich das mit ihrer Leistung eingentlich verdient gehabt.