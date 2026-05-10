Perfekter Heimspiel-Abschluss für den HSV. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt feierten die Hamburger mit dem 3:2 (1:1) gegen den SC Freiburg noch mal eine große Party im Volksparkstadion. Im Mittelpunkt stand dabei immer wieder Luka Vuskovic. Erst auf dem Platz, danach vor der Nordtribüne. Stark war gegen Freiburg allerdings nicht nur die Leistung des Kroaten. Die HSV-Profis in der Einzelkritik:



