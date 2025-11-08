Der HSV kann nach drei Niederlagen in Folge in der Bundesliga wieder jubeln. Nicht über einen Sieg, aber immerhin über einen Punkt gegen Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Für den 1:1-Ausgleich im Volksparkstadion sorgte in der Nachspielzeit Ransford Königsdörffer mit seinem ersten Saisontor. Richtig gut war beim HSV gegen den BVB vor allem die Verteidigung.