Nach einem starken Auftritt holt der HSV beim 0:0 bei Union Berlin einen verdienten Punkt. Wie sich die Hamburger im Detail in der Hauptstadt geschlagen haben, lesen Sie in den MOPO-Noten.

Heuer Fernandes: Sorgte mit seinem gehaltenen Elfmeter gegen Andrej Ilic dafür, dass die Hamburger nicht früh in Rückstand gerieten. Hatte auch im weiteren Spielverlauf alles im Griff. Note 2,5

Omari: Nach zwei, drei wackligen Szenen in der Vorwoche beim Auftritt gegen Heidenheim diesmal in der Defensive wieder sehr konzentriert und aufmerksam unterwegs. Nur im Spiel nach vorne kann er sicher noch ein paar Akzente mehr setzen. Musste den Platz 15 Minuten vor Schluss angeschlagen verlassen. Note 2,5