HSV-Mitgliederversammlung mitten in der Woche: Darum geht es im Volkspark

Es ist eine ungewöhnliche Ansetzung: An diesem Mittwoch (ab 18 Uhr) bittet der HSV zur ordentlichen Mitgliederversammlung ins neue HSV-Zentrum am Volkspark. In der Vergangenheit fand die Veranstaltung stets am Wochenende statt. Der neue Termin mitten in der Woche soll unter anderem dazu führen, dass die Versammlung nicht zu lange dauert. Ob das gelingt, ist noch unklar. Viele heiße Themen stehen diesmal nicht auf der Tagesordnung.

Einlass für die Mitglieder ist im HSV-Zentrum am Volkspark (Hellgrundweg 50) bereits um 16 Uhr. Pünktlich um 18 Uhr soll Versammlungsleiter Kai Esselsgroth (Vorsitzender des Ehrenrats) die Veranstaltung eröffnen. Insgesamt ist in der Halle Platz für gut 1000 Mitglieder – so viele werden aber längst nicht erwartet. Schon 500 Teilnehmer wären am Ende eine Überraschung. Der Grund: Große Entscheidungen werden nicht getroffen.

HSV-Mitgliederversammlung am Mittwoch im Volkspark

Auf der Tagesordnung stehen 19 Punkte. Interessant dürften vor allem die Berichte des Aufsichtsrats und des Vorstands der HSV Fußball AG sowie die anschließenden Aussprachen werden. Auch der Fall Stefan Kuntz dürfte dabei noch einmal thematisiert werden.

Ein weiteres spannendes Thema: Beim Genossenschaftsmodell „Supporters Trust“ sollen die Mitglieder über den nächsten Schritt abstimmen. Dazu hatte sich Präsident Henrik Köncke auch im großen MOPO-Interview geäußert.

Wie lange wird die Versammlung tatsächlich dauern? „Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mitgliederversammlung abhängig von der Dauer der Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte über 24 Uhr hinaus andauern kann; insofern gilt diese Einladung vorsorglich auch für Donnerstag, 19. Februar“, heißt es in der Einladung. Gehofft wird, dass es deutlich zügiger geht und spätestens bis 23 Uhr alle Themen abgearbeitet sind.