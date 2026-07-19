Das Trainingslager als Großprojekt: Fast 70 HSV-Profis und -Mitarbeiter sind ab Sonntag in Längenfeld dabei. Ein Profi verzichtet sogar auf Urlaub und trainiert stattdessen lieber in Österreich.

Angekommen: Nicolás Capaldo und der HSV reisten am Samstag nach Wien. Sonntag ging es weiter nach Längenfeld. Witters

Erst der Test bei Rapid Wien (2:3), nun das Trainingslager in Tirol. Nach einer Nacht in Österreichs Hauptstadt machten sich die HSV-Profis am Sonntagvormittag per Flieger auf den Weg nach Innsbruck, von wo aus sie mit dem Mannschaftsbus ins eine Stunde entfernte Längenfeld düsten. Sieben anstrengende Tage warten auf die Spieler von Trainer Merlin Polzin – aber nicht nur auf sie: Damit es den Profis an nichts fehlt, bezieht der HSV mit einem gewaltigen Aufgebot im „Aqua Dome“ Quartier. Sogar ein Ernährungsberater machte sich mit auf den Weg in die Alpenrepublik. Und ein Profi reist nach, obwohl er eigentlich noch seinen Urlaub genießen sollte.

Mit insgesamt 69 Personen ist der HSV zunächst im Ötztal vertreten. Polzin will vor Ort insbesondere in Sachen Taktik den Hebel ansetzen. Neben aktuell 30 Spielern sind aber auch 39 Personen dabei, die um die Mannschaft herum werkeln.

Der HSV-Bus startete bereits am Freitag nach Tirol

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Der Erste aus der Hamburger Riege machte sich bereits am Freitagnachmittag auf den Weg nach Längenfeld. Busfahrer Miro Zadach bildete nach seiner rund 900 Kilometer langen Fahrt die Vorhut in Tirol und wird die Mannschaft heute nach der Landung in Innsbruck in Empfang nehmen. Wenig später geht es ans Einchecken im „Aqua Dome“. Und das hat es in sich.

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Neben Polzin und seinem Trainerstab (insgesamt acht Personen) bildet der 13-köpfige Staff (unter anderem Team-Doc, Physios, Zeugwart) die größte HSV-Gruppe. Drei Mitarbeiter der Fankultur dienen den mehreren hundert HSV-Fans, die pro Tag zu den Einheiten in Längenfeld erwartet werden, als Ansprechpartner. Vier Securitys kümmern sich vor Ort um die Abläufe und achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden.

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Auch die HSV-Fans werden weltweit bestens versorgt

Damit die Fans weltweit und die mitgereisten Hamburger Journalisten bestens mit Informationen versorgt werden, haben sich sieben Mitarbeiter des HSV-Presse- und Medienteams auf den Weg nach Österreich gemacht, angeführt von Philipp Langer (Direktor Marke, Medien und Kommunikation). Abgerundet wird der Tross von einem Ernährungsberater.

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Übrigens: Die komplette Vereinsspitze ist in Österreich dabei. Neben Sportvorständin Kathleen Krüger und Finanzvorstand Eric Huwer auch Sportdirektor Claus Costa und Aufsichtsrats-Boss Henrik Köncke.

Auch der Spieler-Kader wird weiteren Zuwachs erhält. Nachwuchs-Keeper Colin Poppelbaum testet am Sonntagvormittag (11 Uhr) mit der U21 gegen den dänischen Zweitligisten Hobro IK und soll danach zu den Profis stoßen. Mittelfeldmann Henri Schümann (17) und Linksaußen Kelvin Ojo (19) werden ebenfalls in Längenfeld erwartet.

Auch Otto Stange, der nach der U19-EM noch Sonderurlaub erhielt, wird im Laufe des Trainingslagers in Tirol anreisen. Der Angreifer verzichtet auf mehrere freie Tage und will am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainieren. Und wer weiß: Vielleicht zaubert Costa im Laufe der Tage ja auch noch einen weiteren Neuzugang aus dem Hut. Dann würde die HSV-Reisegruppe weiter anwachsen. Fehlen wird es den Profis jedenfalls an nichts – dafür sorgt das Hamburger Großaufgebot vor Ort.