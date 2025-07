HSV mit gutem Testspiel-Start: Philippe und ein Youngster setzen erste Duftmarken

Erste HSV-Party der Saisonvorbereitung. Mit 8:1 (4:0) setzte sich der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag im Test beim Bezirksligisten TSV Elstorf durch. Die Sommerzugänge Rayan Philippe, Jordan Torunarigha, Nicolai Remberg und Torwart-Talent Fernando Dickes feierten ihre HSV-Debüts. Einer spielte sich dabei direkt in den Vordergrund. Die meisten Treffer erzielte jedoch ein alter Bekannter.

Für den HSV war es Teil eins des Doppeltests an diesem Wochenende. 3080 Zuschauer waren auf der Sportanlage an der Schützenstraße in Elstorf (zwischen Buchholz und Buxtehude) dabei. Sie kamen voll auf ihre Kosten. Das erste HSV-Spiel nach dem Aufstieg, erstmals trugen die Profis die neuen Heimtrikots der anstehenden Bundesliga-Saison. Die bislang vier fixen Sommer-Zugänge kamen alle zum Einsatz. Immerhin neun Tore fielen am Ende, selbst der Gastgeber durfte einmal jubeln.

HSV-Trainer Polzin mit Auftritt in Elstorf zufrieden

„Nach sechs Wochen Urlaub ging es für uns vor allem auch darum, den Fans etwas zu zeigen, dass auch sie ihren Auftakt haben. Der sportliche Fokus stand dabei nicht so im Vordergrund. Ich denke, mit dem Auftritt und dem Ergebnis können alle zufrieden sein“, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin.

In der ersten Halbzeit drückte vor allem Philippe, der erst im Laufe der Woche von Braunschweig nach Hamburg gewechselt war, dem Spiel seinen Stempel auf. Das 1:0 von Ransford Königsdörffer (4.) bereitete der Stürmer vor, zum 2:0 traf der Franzose selbst (11.), beim 3:0 durch Emir Sahiti (18.) und dem 4:0 erneut durch Königsdörffer (41.) war Philippe dann wieder an der Vorbereitung beteiligt. Ein HSV-Start nach Maß – auch wenn es nur gegen ein Team aus der siebten Liga war. Polzin: „Er hat das gezeigt, was wir mit seiner Verpflichtung haben wollen. Das ist seine Zielstrebigkeit und auch Geradlinigkeit Richtung Tor. Das ist die Qualität, die er mitbringt.“

Glatzel erzielt Hattrick für den HSV

Zur zweiten Halbzeit wechselte Polzin komplett durch. Fernando Dickes, der in diesem Sommer aus dem Leipzig-Nachwuchs nach Hamburg gewechselt ist, feierte seine Premiere im HSV-Tor. Ohne Gegentreffer blieb er dabei nicht. Jonah Genterczewsky traf für Elstorf per Freistoß aus rund 23 Metern zum zwischenzeitlichen 5:1 (60.) und sorgte damit für den größten Jubel des Tages. Auf die meisten Tore kam Robert Glatzel. Der HSV-Stürmer traf in der zweiten Halbzeit dreifach (55., 67. und 81.). Zusammen mit Nachwuchskicker Moritz Reimers, der in der 80. Minute zum 7:1 traf, sorgte er für ein letztlich deutliches Ergebnis, mit dem zum Schluss alle Seiten leben konnten.

Am Sonntag steht Teil zwei des HSV-Testspielwochenendes auf dem Programm. Um 13.30 Uhr treten die Hamburger bei Regionalligist VfB Oldenburg an. Dann sollen unter anderem auch Daniel Elfadli, Bakery Jatta und Daniel Heuer Fernandes, die alle am Samstag noch geschont wurden, zum Einsatz kommen.

HSV 1. Halbzeit: Hermann – Mikelbrencis, Schonlau, Torunarigha, Suhonen – Soumahoro – Remberg, Sahiti – Philippe, Königsdörffer, Dompé

HSV 2. Halbzeit: Dickes – Hefti, Ramos, Agyekum, Rath – Meffert – Poreba, Megeed – Yalcinkaya, Glatzel, Reimers