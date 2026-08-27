HSV mischt im Transfer-Endspurt mit: So heiß ist die Spur zu Leverkusens Arthur

Der HSV will bis zum Transferschluss noch nachlegen. Gesucht wird vor allem Verstärkung für die rechte Seite. Leverkusens Arthur gehört zu den Kandidaten.

Der Transfersommer ist auf der Zielgeraden. Nur noch bis zum kommenden Dienstag kann der HSV neue Spieler verpflichten. Das muss und wird auch passieren. Die Hamburger wollen im Endspurt auf dem Markt noch mal ordentlich mitmischen. Ganz oben auf der Liste steht ein Schienenspieler für die rechte Seite. Namen wurden zuletzt viele genannt. Dazu gehört auch Leverkusens Brasilianer Arthur. Die MOPO weiß, wie heiß die Spur ist.

Von großer Nervosität ist im Volkspark kurz vor dem Transferschluss nichts zu spüren. „Ich freue mich auf das, was noch passiert“, sagt HSV-Trainer Merlin Polzin, der mit Blick auf das Transferfinale von einer „herausfordernden, aber auch coolen Phase“ spricht. Die Hauptarbeit im Hintergrund ist dabei längst getan. Alle Kandidaten sind kontaktiert. Die finale Liste steht – und auf dieser ist auch der Name Arthur zu finden.

Arthur steht beim HSV auf der Liste, aber nicht alleine

Anzeige

Leverkusen würde den Brasilianer, der vor allem auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist, für die anstehende Saison gerne verleihen. Der HSV hat sein grundsätzliches Interesse signalisiert. Der Austausch läuft. Kurz vor einem Abschluss ist der Deal aber noch nicht. Für den 23-Jährigen, der für Leverkusen in den vergangenen drei Jahren 63 Spiele (zwei Tore, sechs Vorlagen) gemacht hat, gibt es auch noch andere Optionen. Aus der Bundesliga soll ihn laut „Kicker“ auch Werder Bremen auf dem Zettel haben.

Gerücht aus Belgien über WM-Fahrer aus Marokko

Anzeige

Klarheit in dem Fall wird es erst in den kommenden Tagen geben. Der HSV bleibt vorerst im Rennen. Neben Arthur soll es für die Hamburger auch noch einige andere Kandidaten geben. In Belgien wird berichtet, dass auch der marokkanische WM-Fahrer Zakaria El Ouahdi dazugehört. Demnach haben die Hamburger für den 24-Jährigen, der noch bis 2028 bei KRC Genk unter Vertrag steht, bereits zwei Angebote abgegeben. Ein heißes Thema ist El Ouahdi nach MOPO-Informationen aktuell im Volkspark allerdings nicht.

Ein weiterer Rechtsverteidiger, der grundsätzlich auf dem Markt ist, wäre Bayerns Sacha Boey. Der Franzose spielte in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis für Galatasaray und ist nun zurück in München. Er soll den Rekordmeister in diesem Sommer erneut verlassen und wäre für den HSV sicherlich eine 1A-Lösung. Wenn überhaupt, wäre – wie bei Arthur – nur ein Leihgeschäft möglich.