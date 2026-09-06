HSV
HSV – Mainz im Liveticker: Gelingt der Polzin-Elf rund um die Neuen der Heimsieg?
Der HSV trifft im ersten Heimspiel der Saison auf Mainz. Sind die Neuen rund um Fábio Vieira sofort dabei? Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.
Endlich heißt es für den HSV wieder: Matchday im Volksparkstadion! Im ersten Heimspiel der Saison empfängt die Polzin-Elf den 1. FSV Mainz 05. Ein besonderer Fokus wird dabei auf den HSV-Neuzugängen liegen. Erstmals werden Fábio Vieira, David Møller Wolfe und Zakaria El Ouahdi in dieser Saison im Kader stehen und sollen dabei helfen, den ersten Sieg der Bundesliga-Saison einzufahren. Besonders ist das Spiel zudem für Ransford Königsdörffer, der nach seinem HSV-Abgang erstmals zurück ins Volksparkstadion kehren wird. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.
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