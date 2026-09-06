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HSV – Mainz im Liveticker: Gelingt der Polzin-Elf rund um die Neuen der Heimsieg?

Lasse Müller Sportreporter
Fabio Vieira und Nadiem Amiri kämpfen in Mainz um den Ball.
Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Mainz trafen Fábio Vieira und Nadiem Amiri zum 1:1-Endstand.

Der HSV trifft im ersten Heimspiel der Saison auf Mainz. Sind die Neuen rund um Fábio Vieira sofort dabei? Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

Endlich heißt es für den HSV wieder: Matchday im Volksparkstadion! Im ersten Heimspiel der Saison empfängt die Polzin-Elf den 1. FSV Mainz 05. Ein besonderer Fokus wird dabei auf den HSV-Neuzugängen liegen. Erstmals werden Fábio Vieira, David Møller Wolfe und Zakaria El Ouahdi in dieser Saison im Kader stehen und sollen dabei helfen, den ersten Sieg der Bundesliga-Saison einzufahren. Besonders ist das Spiel zudem für Ransford Königsdörffer, der nach seinem HSV-Abgang erstmals zurück ins Volksparkstadion kehren wird. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Volksparkstadion. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.

HSV – Mainz im Liveticker

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