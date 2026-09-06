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HSV – Mainz im Liveticker: Gelingt dem HSV mit den Neuen der erste Heimsieg?

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Mainz trafen Fábio Vieira und Nadiem Amiri zum 1:1-Endstand. IMAGO / DeFodi Images

Der HSV trifft im ersten Heimspiel der Saison auf Mainz. Sind die Neuen rund um Fábio Vieira sofort dabei? Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.