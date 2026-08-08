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HSV – Lille 0:1: Früher Schock! Polzin-Elf nach kapitalem Fehlpass in Rückstand
Auf den HSV wartet im vierten Testspiel ein absoluter Top-Gegner. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene rund um die Stars.
Für den HSV steht gegen den OSC Lille das vierte Testspiel der Saison an. Cheftrainer Merlin Polzin zieht derweil nicht nur die Intensität im Training an. Auch die Testspielgegner werden nicht einfacher. Mit Lille wartet ein Klub, der ab September in der Champions League antreten wird. „Ich schätze sie auch besser als Everton ein“, sagte auch Co-Trainer Loic Favé. Auf Star-Flair wird der HSV ohnehin treffen. Mit Davide Ancelotti (37, Sohn von Carlo Ancelotti) und Ethan Mbappé (19, Bruder von Kylian Mbappé) kommen gleich zwei Verwandte von absoluten Weltstars in den Volkspark. Auch Frankreich-Urgestein Olivier Giroud wird im Volkspark erwartet. Anpfiff ist dort um 15 Uhr. Gespielt werden im XL-Test dreimal 45 Minuten. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.
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