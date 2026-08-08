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HSV – Lille 0:1: Früher Schock! Polzin-Elf nach kapitalem Fehlpass in Rückstand

Für den HSV rund um Otto Stange und Albert Grønbæk geht es am Samstag gegen den OSC Lille. WITTERS

Auf den HSV wartet im vierten Testspiel ein absoluter Top-Gegner. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene rund um die Stars.