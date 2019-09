HSV-Liebling Jatta: Gänsehaut-Tor als Krönung!

Diese Szene ist schon jetzt der Gänsehaut-Moment der Saison. Es lief die 75. Minute im Spiel zwischen dem HSV und Hannover 96. Die Hamburger führten nach Toren von Sonny Kittel sowie David Kinsombi mit 2:0, plötzlich explodierte der Volkspark. Bakery Jatta haute den Ball zum 3:0 ins Netz, ohne Zweifel ein Tor für die Ewigkeit. Pures Glück auf dem Rasen. Grenzenloser Jubel auf den Rängen. Jatta selbst suchte als erstes die Nähe zu Dieter Hecking, bevor er in den Armen des Trainers in einer riesigen HSV-Jubel-Traube verschwand. Einfach nur Wahnsinn!

Applaus, Applaus! Bakery Jatta war beim 3:0 gegen Hannover der gefeierte Held. WITTERS Foto:

Ausgerechnet Jatta. Anfang August hatte die „Sport Bild“ über Zweifel an der Identität des Gambiers berichtet. Seitdem verging kein Tag, an dem sich der 21-Jährige nicht mit dem Thema auseinandersetzen musste. Obwohl es mittlerweile zahlreiche Beweise gibt, die ihn entlasten, wurde er immer wieder an den Pranger gestellt. Den Tiefpunkt erlebte Jatta vor gut einer Woche, als ihn beim 4:2-Sieg in Karlsruhe die gegnerischen Fans auspfiffen und beleidigten.

HSV: Fall Jatta soll in Länderspielpause abgeschlossen werden

Dass Jatta nun mit seinem Tor gegen Hannover zum gefeierten Helden wurde, gehörte nicht nur für Hecking in die Kategorie „solche Geschichten schreibt nur der Fußball“. „Das Spiel hätte kein besseres Ende haben können, das war die Krönung. Alle haben sich für Baka gefreut“, jubelte Khaled Narey. Adrian Fein sagte: „Ich hatte Gänsehaut, das ganze Stadion ist komplett ausgerastet.“

In der Länderspielpause soll der Fall Jatta nun abgeschlossen werden. Beim HSV sind alle weiterhin von einem Freispruch überzeugt. In Hannover soll sich am Montag entscheiden, ob Einspruch gegen die Wertung des Spiels in Hamburg eingelegt wird. Die komplette sportliche Führung bei 96 ist dagegen.