HSV – Leverkusen im Liveticker: Hat der Leipzig-Warnschuss geholfen?

Der HSV empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Nachholspiel im Volksparkstadion. Ursprünglich hätte die Partie am 13. Januar stattfinden sollen. Wegen Schneemassen auf dem Dach des Volksparkstadions war es schließlich aufgrund von Sicherheitsbedenken zu einer Absage gekommen. Fast zwei Monate später stehen sich die beiden Klubs nun doch gegenüber. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende, die HSV-Trainer Merlin Polzin als „völlig verdient“ bezeichnete, wollen die Rothosen gegen den Champions-League-Teilnehmer aus Leverkusen wieder das Gesicht der Vorwochen zeigen. Können die Hanseaten die Werkself bezwingen und drei wichtige Punkte in Hamburg behalten? Um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.