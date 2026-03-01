HSV – Leipzig im Liveticker: Hält die starke Heimserie der Hamburger?

Nachdem die Konkurrenz im Abstiegskampf punkten konnte, steht der HSV am Sonntagabend gegen RB Leipzig unter Zugzwang. Zuletzt konnten die Rothosen mit einem 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 einen Punkt aus der Fremde entführen. Im eigenen Stadion will die Polzin-Elf jetzt ihre Serie von sieben ungeschlagenen Spielen im Volkspark ausbauen. Die Leipziger versuchen ihrerseits, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten. Das 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Woche war für die Sachsen ein kleiner Dämpfer. Anpfiff beim HSV ist um 19.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker