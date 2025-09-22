HSV-Leihspieler schlagen voll ein: Wird einer für einen Millionen-Betrag weggekauft?

Für mehr Spielpraxis – und damit auch den erhofften nächsten Karriereschritt – setzte der HSV in der Vergangenheit immer wieder darauf, einige Profis zu verleihen. Eine Erfolgsgeschichte war das in den meisten Fällen nicht. In dieser Saison könnte es zumindest für zwei HSV-Leihgaben anders laufen. Der Anfang dafür ist gemacht.

Mit Lukasz Poreba, Otto Stange (beide SV Elversberg), Anssi Suhonen (Östers IF) und Joel Agyekum (Viktoria Köln) hat der HSV aktuell vier Spieler verliehen. Vor allem der Blick nach Elversberg dürfte die Verantwortlichen im Volkspark derzeit sehr zufrieden stimmen.

Poreba hat sich in Elversberg zum Stammspieler entwickelt

Stange und Poreba stehen nach sechs Spieltagen in der Zweiten Liga mit der SV Elversberg nicht nur punktgleich mit Tabellenführer Darmstadt auf Platz zwei – die beiden Hamburger haben an diesem Erfolg auch einen klaren Anteil.

Poreba, der bereits während der Saisonvorbereitung nach Elversberg gewechselt war, hat sich beim Relegationsteilnehmer der vergangenen Saison schnell zum Stammspieler entwickelt. Nach zwei Joker-Einsätzen zu Beginn ist er seit dem dritten Spieltag gesetzt. Im zentralen Mittelfeld setzte er auch offensiv schon einige Akzente. Zuletzt bereitete der Pole beim 2:2 gegen Dresden und beim 4:1 in Braunschweig jeweils einen Treffer vor.

Stange feiert starkes Debüt mit zwei Torvorlagen

Auf zwei Torvorlagen für Elversberg kommt auch Stange – und das bei nur einem Einsatz. Der 18-Jährige wechselte erst am 1. September. Danach ging es zunächst in die Länderspielpause. Anschließend saß Stange ein Spiel auf der Bank, am zurückliegenden Wochenende durfte er beim 4:1 in Braunschweig sein Debüt feiern. Bei einem Joker-Einsatz über 28 Minuten bereitete der Offensivspieler gleich zwei Treffer vor.

Geht es so weiter, wird es am Ende für Poreba und Stange der erhoffte Schritt nach vorne sein. Und auch der HSV wäre ein Gewinner. Poreba (für den Elversberg eine Kaufoption in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro besitzt) könnte frisches Geld in die Kassen spülen, Stange würde als stärkerer Spieler in den Volkspark zurückkehren.

Noch nicht so gut wie erhofft läuft es hingegen für die anderen beiden HSV-Leihgaben Suhonen und Agyekum. Suhonen – nur bis zum Winter verliehen – kommt beim schwedischen Erstligisten Östers IF zwar regelmäßig zum Einsatz, konnte sich aber bislang nur bedingt in den Vordergrund spielen. Agyekum saß zuletzt in der 3. Liga bei Viktoria Köln aus sportlichen Gründen lediglich auf der Bank.