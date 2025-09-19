mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jimmy Hartwig im Volksparkstadion

Jimmy Hartwig wurde mit dem HSV dreimal Meister und einmal Europacupsieger der Landesmeister. Auch mit 70 Jahren hat er noch immer den Schalk im Nacken. Foto: WITTERS

paidHSV-Legende Hartwig nach harten Worten: „Ich habe nichts gegen Heidenheim, aber …“

kommentar icon
arrow down

Es waren genau zwei Sätze, mit denen sich Jimmy Hartwig den Zorn der Heidenheimer zuzog. Acht Wörter, die der 70-Jährige im Mai 2023 aussprach, um klarzustellen, was er vom damals bevorstehenden Aufstieg des FCH hielt. „Heidenheim in der Bundesliga? Das ist doch lächerlich“, ließ die HSV-Legende damals wissen. Zwei Jahre später ist der Verein von der Schwäbischen Alb noch immer Teil der Eliteliga und gastiert am Samstag im Volkspark. Wie denkt Hartwig heute über seine Worte? Die MOPO hat mit ihm vor dem HSV-Duell gegen Heidenheim gesprochen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test