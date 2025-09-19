Es waren genau zwei Sätze, mit denen sich Jimmy Hartwig den Zorn der Heidenheimer zuzog. Acht Wörter, die der 70-Jährige im Mai 2023 aussprach, um klarzustellen, was er vom damals bevorstehenden Aufstieg des FCH hielt. „Heidenheim in der Bundesliga? Das ist doch lächerlich“, ließ die HSV-Legende damals wissen. Zwei Jahre später ist der Verein von der Schwäbischen Alb noch immer Teil der Eliteliga und gastiert am Samstag im Volkspark. Wie denkt Hartwig heute über seine Worte? Die MOPO hat mit ihm vor dem HSV-Duell gegen Heidenheim gesprochen.



