Weil man es bei ihr schnell vergessen kann, gleich zu Beginn zur Erinnerung: Svea Stoldt ist erst 19 Jahre jung. Man muss das betonen, denn die defensive Mittelfeldspielerin ist nicht nur eine der wichtigsten Stützen des in die Bundesliga aufgestiegenen HSV, sondern macht auch abseits des Platzes einen erwachsenen Eindruck. Wieso das so ist, erklärt Stoldt im Gespräch mit der MOPO.



