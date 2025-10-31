mopo plus logo
Frauenfußball-Koordinatorin Saskia Breuer (l.) mit HSV-Cheftrainerin Liése Brancao Foto: WITTERS

paidHSV-Chefin im Interview: Wie halten Sie die größten Talente, Frau Breuer?

Während die DFB-Elf durch das 2:2 in Frankreich das Finale der Nations League erreichte, hatten die meisten HSV-Kickerinnen spielfrei. Zeit, um mit Saskia Breuer eine Zwischenbilanz des Bundesliga-Aufsteigers zu ziehen. Die 42-jährige Koordinatorin Frauenfußball beim HSV sprach mit der MOPO über die fortschreitende Professionalisierung, wie das Team noch mehr Publikum gewinnen kann – und wie sich große Talente in Hamburg halten lassen.


