HSV kommt mit Mega-Serie: Gibt es dieses Stadtderby heute zum vorerst letzten Mal?

Wenn die HSV-Profis am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) den SC Freiburg zum letzten Heimspiel der Saison empfangen, wird das Volksparkstadion wie immer in dieser Spielzeit mit 57.000 Zuschauern ausverkauft sein. Wer keine Karte für das Spiel bekommen hat, an diesem Sonntag aber trotzdem Live-Fußball im Stadion sehen möchte, sollte sich auf den Weg nach Norderstedt machen. Dort gibt es ebenfalls den HSV zu sehen – und zwar in einem Stadtderby, das es in dieser Form danach wohl nicht mehr so schnell geben wird.

Wie die Bundesliga ist auch die Regionalliga Nord auf der Zielgeraden der Saison. Am vorletzten Spieltag tritt die U21 des HSV an diesem Sonntag bei der U23 des FC St. Pauli an. Anpfiff im Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt ist um 15 Uhr. Für den HSV-Nachwuchs geht es nur noch darum, auf welchem Mittelfeldplatz die Spielzeit beendet wird. Bei den Kiezkickern steht hingegen schon vor dem Anpfiff der Abstieg in die Oberliga so gut wie sicher fest.

St. Pauli ist vor HSV-Duell praktisch nicht mehr zu retten

Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat St. Paulis U23 sechs Punkte und sieben Tore Rückstand auf das rettende Ufer. Schon ein Remis gegen den HSV würde definitiv den vorzeitigen Abstieg bedeuten – auch wenn ein Punkt für den Kiezklub-Nachwuchs im Duell mit der U21 des HSV eigentlich ein großer Erfolg wäre.

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Der HSV hat in der Regionalliga Nord nicht nur die letzten sechs Spiele gegen den FC St. Pauli alle gewonnen. Insgesamt läuft die Erfolgsserie im kleinen Stadtderby für den HSV sogar schon seit 13 Aufeinandertreffen (neun Siege, vier Remis). Das Hinspiel in dieser Saison gewannen die Rothosen mit 4:1 gegen die Kiezkicker. Mann des Spiels war mit drei Treffern Maurice Boakye, der mit insgesamt vier Toren auch der Rekordtorschütze in diesem Duell ist.

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Auch am Sonntag in Norderstedt wird der 21-jährige Offensivspieler wieder dabei sein. Boakye will helfen, die Erfolgsgeschichte gegen den Kiezklub-Nachwuchs auszubauen. Läuft alles normal, werden sich die Wege beider Mannschaften danach trennen – und es gibt in Hamburg ein Stadtderby weniger.