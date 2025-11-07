mopo plus logo
Ransford Königsdörffer hält sich die Hände vors Gesicht.

Ransford Königsdörffer ist in der Bundesliga noch torlos. Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Was soll die Hetzjagd gegen Königsdörffer bringen?

Die Zahlen, sie sind dramatisch. Kein Zweifel. 659 Minuten ist Ransford Königsdörffer nun ohne Tor. 20-mal hat es der HSV-Stürmer versucht in dieser Saison – 20-mal ist er gescheitert. Das ist unbefriedigend. Für ihn. Für Trainer Merlin Polzin. Für den HSV. Für die Fans. Was einige Anhänger dazu veranlasst, ihren Frust abzulassen. In den sozialen Medien findet eine sich beschleunigende Hetzjagd auf Königsdörffer statt. Und die Frage darf erlaubt sein: Wem soll diese nützen? Ein Kommentar von MOPO-Sportchef Frederik Ahrens


